Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

En début de semaine, le lundi 22 juillet, Annick Girardin était donnée partante par nos confrères du Parisien. Le quotidien titrait "Annick Girardin dans le viseur" argumentant que la ministre des Outre-mer ne serait plus dans les petits papiers du président pour rester la locataire de la rue Oudinot. Hier, le mercredi 24 juillet, la ministre a démenti ces rumeurs sur le plateau de Saint-Pierre et Miquelon 1ère indiquant "ma mission n'est pas encore terminée" et que les relations avec Emmanuel Macron n'était pas tendues. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

