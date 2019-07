Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

C'est un dossier de longue haleine et à chaque fois, la CCIRPP perd. Ce mercredi 24 juillet 2019, l'autorité de la concurrence qui a tranché. La CCIRPP (Coopérative Carburant d'Intérêt Régional Public Privé et Société Réunionnaise de Produits Pétroliers) accuse la SRPP (Société Réunionnaise de Produits Pétroliers) de lui refuser abusivement l'accès à ses cuves de stockage, l'empêchant ainsi d'importer du carburant à La Réunion. Une mesure que la CCIRPP juge discriminatoire car sans cela, la coopérative ne peut aller au bout de son projet, devenir un nouvel opérateur pétrolier à La Réunion et ainsi venir concurrencer les quatre autres distributeurs Total Réunion, Ola Energy Réunion, Vivo Energy et la SRPP. L'autorité de la concurrence s'est prononcée, le projet de la CCIRPP n'est pas pour maintenant...

