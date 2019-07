L'information nous a été confirmée par le Collectif contre la digue, qui a reçu l'arrêté en fin de journée ce mercredi 24 juillet : le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation de l'Etat et de la Région contre l'annulation du schéma départemental des carrières de 2014. Un nouveau coup dur pour la construction de la Nouvelle route du Littoral, car cette fois le schéma des carrières est définitivement annulé. Un revers de taille pour la partie digue qui reste à construire, puisqu'en l'état, la carrière de Bois Blanc ne peut pas être exploitée. Un nouveau schéma devra être présenté, il faut tout reprendre à zéro. Or cela pourrait prendre des mois. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La perspective d'une fin de chantier s'éloigne de plus en plus... Selon le Quotidien, le schéma départemental des carrières de 2014 est définitivement annulé, le Conseil d'Etat ayant rejeté le pourvoi en passation de l'Etat et de la Région contre l'annulation de ce schéma.

Pour rappel, le pourvoi en question de l'Etat concernait l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux annulant le SDC de 2014. Le schéma départemental des carrières avait été ré-examiné le 24 mai 2019 par le Conseil d'Etat et le rapporteur public a demandé la confirmation de son annulation prononcée par la cour d'appel administrative de Bordeaux le 29 mai 2018.

Nouveau frein de taille donc pour la Nouvelle route du Littoral, dont le chantier nécessite encore près de 9 millions de tonnes de roches massives afin d'assurer la partie digue.

Un coup de théâtre alors que début juillet, l'Etat lançait une procédure de modification du SDC de 2010 pour justement y intégrer Bois Blanc, la carrière étant absente du SDC de 2010 mais recensée dans le schéma de 2014, annulé. Les opposants à la carrière de Bois Blanc y avaient vu une tentative de "passage en force de l'Etat".

Aujourd'hui, le collectif anti-carrières "Lataniers Nout Ker d'Vie" met le holà, malgré ce nouveau coup dur pour la digue, "le Conseil d'Etat a estimé que le pourvoi ne pouvait être admis car les moyens développés par le Ministère n'étaient pas assez sérieux. C'est donc un rejet sur le fond et non sur la forme" peut-on lire sur la page officielle Facebook de l'association.

Dans tous les cas cette décision annule pour de bon le SDC de 2014 qui intégrait Bois-Blanc, Bellevue, Dioré et l'Ermitage.

