BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 26 juillet 2019



Allocation logement accession: des personnes ne savent pas qu'elles sont éligibles

Le 1er février 2018, Annick Girardin avait annoncé la suppression de l'allocation logement accession (AL Accession), une aide qui permettait aux foyers les plus modestes de devenir propriétaires de leur logement social petit à petit. Si le 10 juillet 2019 Annick Girardin, ministre des Outre-mer, a annoncé qu'elle serait rétablie, 363 dossiers de personnes éligibles sont aujourd'hui en attente. Et le parcours du combattant pour obtenir la précieuse aide est loin d'être terminé.

Le Tour Auto fête ses 50 ans, de belles performances attendues

L'édition 2019 du Tour Auto marque le cinquantième anniversaire d'un rallye bien ancré dans le paysage de la course automobile réunionnaise. Les passionnés de sports mécaniques comme les novices ont rendez-vous entre le 26 et le 28 juillet au bord des routes, pour participer eux aussi aux festivités. Prises d'images fortement conseillée.

TCO : opération pique-nique zéro déchet à la plage de l'Hermitage

C'est bien connu : la plage de l'Hermitage est le rendez-vous incontournable des amoureux du pique-nique dominical. Mais les repas en famille au milieu des filaos finissent parfois en tas d'ordures... Pour éviter cela, le TCO lance toute une opération de sensibilisation pendant les vacances. Des médiateurs expliquent aux plagistes les bons gestes à avoir lors d'un pique-nique et les choses à ne surtout pas emmener. Le plastique, évidemment, est banni si on veut manger responsable les pieds dans le sable.

Plus de 110 migrants portés disparus après un naufrage au large de la Libye

Plus de 110 migrants sont portés disparus après le naufrage jeudi de leur bateau au large de la Libye, un nouveau drame qualifié par l'ONU de la "pire" tragédie en mer Méditerranée cette année.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages le matin, du soleil l'après-midi

Les nuages reviennent, surtout dans le Sud, de l'Etang-Salé jusqu'au volcan. Après la grisaille va s'étaler un peu plus, Matante Rosina n'y voit plus rien ! Ouf, ça va se dégager sur le littoral Nord et Est, et dans l'Ouest un peu plus tard. Pas de pluies prévues mais le vent va souffler fort, alors attention à la houle en mer !