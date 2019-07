Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le 13 juillet dernier, ce tamponnais âgé de 57 ans a quitté son domicile du 11ème kilomètre, depuis, plus de nouvelle. Ses proches, inquiets de ne pas le voir rentrer, ont donné l'alerte. Les gendarmes ont qualifié cette disparition d'"inquiétante". Des recherches sont en cours pour retrouver le quinquagénaire, un appel à témoins a été lancé. Des personnes ont affirmé avoir aperçu Christian Dijoux dans l'est de l'île mais pour le moment, cette piste n'a pas été confirmée. La dernière fois qu'il a été vu, Christian Dijoux portait un short et un tee-shirt, une veste kaki, une casquette en jean ou un bonnet. Il avait aussi une bosse sur le front.

Le 13 juillet dernier, ce tamponnais âgé de 57 ans a quitté son domicile du 11ème kilomètre, depuis, plus de nouvelle. Ses proches, inquiets de ne pas le voir rentrer, ont donné l'alerte. Les gendarmes ont qualifié cette disparition d'"inquiétante". Des recherches sont en cours pour retrouver le quinquagénaire, un appel à témoins a été lancé. Des personnes ont affirmé avoir aperçu Christian Dijoux dans l'est de l'île mais pour le moment, cette piste n'a pas été confirmée. La dernière fois qu'il a été vu, Christian Dijoux portait un short et un tee-shirt, une veste kaki, une casquette en jean ou un bonnet. Il avait aussi une bosse sur le front.