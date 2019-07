Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 20 heures

Les nuages reviennent, surtout dans le Sud, de l'Etang-Salé jusqu'au volcan. Après la grisaille va s'étaler un peu plus, Matante Rosina n'y voit plus rien ! Ouf, ça va se dégager sur le littoral Nord et Est, et dans l'Ouest un peu plus tard. Pas de pluies prévues mais le vent va souffler fort, alors attention à la houle en mer ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

