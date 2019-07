Comme toutes les semaines, le CRGT (Centre régional de gestion du transport) communique le bulletin info route. Les chantiers en cours, les chantiers à venir ainsi que les événements sur les routes y sont relayés. Les usagers de la route peuvent donc prendre leurs dispositions pour éviter les secteurs mentionnés. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours

RN2 - St Benoit - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à St Benoit secteur Les Orangers, travaux d'aménagement de sécurité au droit de l'école jusqu'au vendredi 2 août. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose Bois Blanc, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 2 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose/Piton Ste Rose - Travaux d'enfouissement de réseaux

Sur la RN2 à Ste Rose / Piton Ste Rose secteur Coulée 77, travaux d'enfouissement de réseaux électriques jusqu’au mercredi 31 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Denis/St André - Travaux de nettoyage de fils d'eau et d'inspection de chaussée

Sur la RN2 entre St Denis et St André, travaux de nettoyage de fils d'eau et d'inspection de chaussée la nuit du vendredi 26 juillet. Voie neutralisée de 20h à 5h selon les besoins du chantier.

RN2 - Ste Marie - Travaux de peinture

Sur la RN2 à Ste Marie entre Les Cafés et la Ravine des Chèvres, travaux de peinture routière la nuit du mardi 30 juillet. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans un sens puis dans l'autre en fonction des besoins du chantier.

RN2 - Ste Marie - Travaux de création d'un giratoire

Sur la RN2 à Ste Marie au niveau de l'échangeur du Verger, travaux de création d'un giratoire sur l'échangeur RD62 jusqu'au vendredi 2 août. Voie de droite neutralisée sur la bretelle de sortie sens Nord/Est de 8h à 16h.

RN2 - St Joseph - Travaux de curage

Sur la RN2 St Joseph secteur Bois Noir, travaux de curage du mardi 30 juillet au jeudi 1er août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30 au droit du chantier.

RN3 - St Pierre - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN3 à Saint Pierre, pour permettre des travaux de renforcement de chaussée, la circulation sera interdite dans le sens descendant entre l’échangeur de Basse Terre et la fin de la RN3 de 20h30 à 5h les nuits du lundi 29 juillet au jeudi 1er août inclus. Une déviation sera mise en place par l’échangeur de Basse Terre, la ZI.2 et les voiries communales.

RN3 - St Benoît - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN3 à St Benoît au niveau du carrefour chemin de Ceinture/RD3, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 2 août. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RD1 - La Possession/Route du Dos d'Ane - Travaux de réalisation de murs de soutènement

Sur la RD1 à La Possession/Route du Dos d'Ane, travaux de réalisation de murs de soutènement jusqu'au 30 septembre. Circulation alternée de 6h30 à 17h30.

RD39 - St Pierre/Chemin Stéphane - Travaux d'aménagement de la chaussée

Sur la RD39 à St Pierre/Chemin Stéphane, entre la RD400 et la RD28 Ligne des Bambous, travaux d'aménagement de chaussée jusqu'au 19 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 16h.

RD5 - St Paul/Route de la Grande Fontaine - Travaux de pose de chambres de comptage

Sur la RD5 à St Paul/Route de la Grande Fontaine, travaux de pose de chambres de comptage jusqu'au 31 août. Circulation alternée de 6h30 à 17h30.

RD6 - St Paul/Route de Plateau Caillou - Travaux de reprise des enrobés

Sur la RD6 à St Paul/Route de Plateau Caillou, travaux de reprise des enrobés jusqu'au 31 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

Chantiers à venir :

RN1 - Pierrefonds/St Louis - Travaux de tirage de fibre optique

Sur la RN1 entre l'échangeur de la RD26 à Pierrefonds et Bel Air à St Louis, travaux de tirage de fibre optique les nuits des mercredi 31 juillet et jeudi 1er août. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Sud/Nord.

RN2 - St Denis - Travaux de réfection des joints de chaussées sur OA

Sur la RN2 à Saint Denis, pour permettre des travaux de réfection des joints de chaussée sur les ouvrages Ravine du Butor et rue du Butor, la circulation sera interdite dans le sens Est/nord au droit des ouvrages de 20h à 05h les nuits du lundi 29 juillet au vendredi 2 aout inclus. Une déviation sera mise en place par l’échangeur du Butor, les voiries communales et la RN6 Boulevard sud.

Par ailleurs:

- neutralisation des voies de liaison entre les deux sens de la RN2 aux carrefours de la Piscine et Deux Canons avec déviation par la rue Vallon Hoarau et la rue du Butor ;

- l’accès à la Cité des arts restera ouvert ;

- neutralisation de la voie de gauche dans le sens Nord/ Est au droit du chantier pour

la nuit du mardi16 juillet.

RN1 - St Denis/St André - Travaux de balayage

Sur la RN2 de St Denis à St André, entre l'échangeur du Chaudron et celui de la Balance, travaux de balayage les nuits du lundi 29 juillet au jeudi 1er août inclus. Neutralisation de voie dans un sens ou dans l'autre en fonction des besoins 20h à 5h.

RN2 - St André/St Benoît - Travaux de fauchage en TPC

Sur la RN2 entre St André et St Benoît, de l'échangeur de la Balance à celui de Bourbier, travaux de fauchage en TPC le mardi 30 juillet. Neutralisation de la voie gauche de 8h à 15h.

RN2 - Ste Rose - Travaux de curage

Sur la RN2 à Ste Rose entre Ravine des Bambous et chemin Cage aux lions, travaux de curage de fossé du lundi 29 juillet au vendredi 02 aout. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'élagage en falaise

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Grand Brulé, travaux d'élagage en falaise du lundi 29 juillet au vendredi 2 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - St André - Travaux de curage et de dérasement

Sur la RN2 à St André entre l'échangeur Petit Bazar et celui de Salazie, travaux de curage et de dérasement les nuits du lundi 29 juillet au vendredi 2 août. Voie de droite neutralisée dans le sens Nord/Est de 20h à 5h.

RN2002 - St Benoît - Rue de la Marine - Travaux de fouille en tranchée

Sur la RN2 à St Benoît, rue de la Marine, travaux de fouille en tranchée du lundi 29 juillet au vendredi 2 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

Evènements (hors chantiers) :

Le Conseil Départemental vous informe que le " 50ème tour auto " se déroulera ce week-end, du vendredi 26 au dimanche 28 juillet. Pour permettre son bon déroulement, plusieurs portions de routes départementales seront fermées à la circulation lors des épreuves.

La course débutera ce vendredi 26 juillet. La RD41 Route de la Montagne à Saint Denis sera fermée de 17h00 à 21h45, de la maison forestière du 13ème à l’arrêt de bus " Petite Chaloupe ".

Il vous est demandé de bien respecter la signalisation qui sera mise en vigueur lors des différentes épreuves.