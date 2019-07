Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Une opération visant à lutter contre l'insécurité routière a été menée de 13 à 16 heures ce vendredi 26 juillet 2019 sur la RN 2 et sur la commune de Bras-Panon par les gendarmes de la brigade locale, leurs collègues du peloton de surveillance et les motocyclistes de la brigade motorisée de saint Benoît. Au total, 18 infractions ont été constatées et 1 permis de conduire a été retiré. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

