BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 27 juillet 2019



- Pluie de médailles, public en folie : la belle leçon mauricienne

- Baleines : une saison plus timide mais patience, rien n'est encore joué

- Une "fiesta mini plume" pour donner le goût de la lecture aux enfants

- En Afghanistan, le meilleur ami de l'homme est un chien renifleur d'explosifs

- De fortes rafales de vent prévues ce samedi

Pluie de médailles, public en folie : la belle leçon mauricienne

Le rideau tombe ce samedi soir 27 juillet 2019 sur les compétitions des 10ème jeux des iles de l'océan Indien. La cérémonie de clôture aura lieu ce dimanche. Ensuite la grande fête du sport organisée et menée par Maurice sera terminée

Baleines : une saison plus timide mais patience, rien n'est encore joué

Mais où sont passées les baleines ? Certes on peut en apercevoir de temps à autre mais rien à voir avec l'année dernière, ni même l'année d'avant. Attention, ne comparons pas avec 2017 et 2018, prévient Globice, (Groupe local d'observation et d'identification des cétacés), car ces deux dernières années étaient exceptionnelles. On revient finalement à une saison plus classique avec une dizaine de caudales seulement observées pour l'instant par l'association. Mais que les amoureux des baleines se rassurent, la saison peut, malgré sa baisse d'affluence, remonter en fin d'hiver austral.

Une "fiesta mini plume" pour donner le goût de la lecture aux enfants

Donner l'envie lire aux enfants : c'est l'objectif de Marie-Danielle Merca, directrice des éditions Mini Plume. Pour se faire, elle a lancé les "Fiesta Mini Plume", un événement dédié aux marmailles pour qu'ils découvrent la lecture et l'écriture à travers de nombreux ateliers.

En Afghanistan, le meilleur ami de l'homme est un chien renifleur d'explosifs

Naya, une malinoise belge, bondit au-dessus de haies puis s'engouffre dans les tunnels d'un parcours d'obstacles de Kaboul.

De fortes rafales de vent prévues ce samedi

Ça va souffler fort ce samedi 27 juillet sur La Réunion. Des rafales de vent de 70 km/h sont attendues, notamment à Saint-Pierre, à Sainte-Rose et Sainte-Marie. Matante Rosina annonce aussi quelques averses dans l'Est, qui pourraient se déplacer vers le Sud dans la journée. Dans l'Ouest il fera beau jusqu'à la mi-journée, ensuite place aux nuages!