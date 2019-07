En partenariat avec les collectivités locales, sur cofinancement européen, l'antenne de France Volontaires à La Réunion propose aux jeunes Réunionnais diplômés des missions de volontariat de solidarité internationale (VSI) de 12 mois, dans les pays de la région Afrique australe et océan Indien. 10 missions sont à pourvoir dans les domaines de la coopération, communication, culture, enseignement, environnement, gestion de projets, presse, santé.

France volontaires, la plateforme des engagements volontaires et solidaires à l’international France Volontaires recrute des jeunes diplômés de bac+3 à bac +5, avec peu ou pas d’expériences professionnelles, désireux de s’engager en mission de volontariat de solidarité internationale dans les pays suivants : Afrique du sud, Comores, Kenya, Madagascar, Maurice, Mozambique, Seychelles, et Tanzanie.

12 mois d’engagement sur des missions de coopération et développement

L’antenne de France Volontaires à La Réunion implique la jeunesse réunionnaise sur des projets de volontariat et de solidarité internationale, pour une durée de 12 mois et renouvelable jusqu’à 36 mois. L’engagement des jeunes permet de venir en appui à des structures locales et concourt ainsi à renforcer les liens économiques, sociaux et interculturels entre nos pays. Les volontaires exerceront des postes à responsabilités sur les missions

suivantes :

Assistant.e chef de délégation – Croissant-Rouge Comorien/Croix-Rouge française ; Assistant.e au Chargé de mission Section Economie - COI de Maurice ; Chargé.e de coopération économique – Business Mauritius/Club Export Réunion ; Chargé.e de mission – UCCIOI à Maurice ; Chargé.e de projet Interreg – antenne de la Région Réunion à Maurice ; Chargé.e de communication – Alliance Française de Naïrobi ; Chargé.e

de mission prévention et gestion des déchets - Agence gouvernementale de gestion des déchets/Ministère de l’Environnement, de l’Energie et du Changement climatique ; Directeur.trice d’Alliance française ; Journaliste-Formateur/trice en presse audiovisuelle – Seychelles Broadcasting Corporation ; Professeur.e de FLE – Centre Culturel Franco Mozambicain.

Comment postuler

Les candidats intéressés peuvent se rendre sur la page facebook France Volontaires Réunion AAOI, rubrique " Offres d’emploi ", et envoyer leur candidature (lettre de motivation et CV) aux contacts indiqués.