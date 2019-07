Huguette Bello, actuellement députée de La Réunion, a annoncé ce samedi 27 juillet 2019 qu'elle se présentait à la mairie de Saint-Paul pour les élections municipales de 2020. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Déjà maire de la commune de 2009 à 2014, cette dernière avait perdu les élections de 2014 face à Joseph Sinimalé. Elle se présente aujourd'hui au nom du parti Pour La Réunion (PLR), dont elle est la fondatrice et présidente depuis 2012.

Le communiqué complet de son annonce de candidature est à retrouver ci-dessous :

"Les 15 et 22 mars 2020, vous élirez votre maire.

Au terme du mandat actuel, la commune de Saint-Paul n'a pas connu le développement qu'elle aurait dû avoir. Beaucoup de promesses ont été faites, mais il y a eu peu de réalisations.

Pour l'avenir de Saint-Paul, il est nécessaire de remettre de l'ordre dans les affaires communales, d'assainir les finances publiques, d'en finir avec les gaspillages et l'à-peu-près.

Pour l'avenir de Saint-Paul, il est indispensable de renouer avec l'intérêt général, pour une gestion de la cité plus juste et plus solidaire.

Pour l'avenir de Saint-Paul, il est primordial de rattraper les retards, de moderniser notre ville, de remettre au cœur de l'action publique les questions sociales, écologiques et économiques.

Forte de mon expérience et des leçons que j'en ai tirées, je veux redonner un nouveau souffle à notre commune. Pour cela, je rassemblerai les femmes et les hommes de bonne volonté pour relever le défi de faire de Saint-Paul cette ville phare, moderne, dynamique et riche de son Histoire et de son patrimoine culturel unique.

C'est pour cela que je suis candidate à l'élection municipale de mars 2020 pour devenir votre maire.

Mon objectif est de remettre les Saint-Paulois au cœur des préoccupations et de l'action publique. Je m'engage à travailler auprès de vous avec conviction et ardeur afin de construire ensemble une société plus juste, garantissant l'expression démocratique de chacun par plus de débats citoyens.

Forte de votre soutien, forte de votre confiance, écrivons ensemble une nouvelle page de la vie de notre cité.

Avec toute ma considération et mon respect,

Huguette Bello"

