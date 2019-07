Donner l'envie lire aux enfants : c'est l'objectif de Marie-Danielle Merca, directrice de Mini Plume. Pour se faire, elle a lancé les "Fiesta Mini Plume", un événement dédié aux marmailles pour qu'ils découvrent la lecture et l'écriture à travers de nombreux ateliers.

"Il y a quelques années, je suis tombée sur un article relatant le taux d'analphabétisme à La Réunion, et le chiffre - environ 100 milles personnes en 2010 - m'a fait tomber des nues" explique Marie-Danielle Merca. L'auteur jeunesse s'est donc lancée dans l'édition de livres pour enfant. Récemment, elle a décidé d'aller plus loin en organisant des événements centrés sur la lecture "ludique".



Le 15 mai 2019, un événement s'est donc déroulé avec une cinquantaine d'enfants. "Il y avait des mises en scène de passage de livres, des "kit" d'apprentissage avec différentes thématiques, des petits ateliers d'écriture" liste l'auteure. Cette dernière déplore cependant d'avoir dû rendre l'événement payant afin de pouvoir régler les différents animateurs qui ont rythmé la journée.



Elle a donc décidé de lancer une cagnotte, avec pour objectif cette fois-ci de rendre l'événement complètement gratuit et pouvoir accueillir jusqu'à 300 euros. "Mon combat contre le manque d'alphabétisation n'a pas de sens si je ne peux pas inclure les enfants plus défavorisés, j'aimerais vraiment pouvoir rentrer la journée entièrement gratuite, car certains n'ont pas pu participer à la dernière journée justement parce qu'elle était payante" explique Marie-Danielle Merca



Si l'organisatrice possède aujourd'hui plusieurs sponsors, qui s'occupent notamment des goûters de la journée, elle espère donc pouvoir rendre toutes les activités gratuites. L'événement se tiendra par ailleurs au Cinépalmes le 14 août prochain. "C'est dès l'enfance qu'il faut donner le goût de la lecture. A mon sens, si on ne prend pas le problème à bras le corps, alors il ne sera pas réglé" conclut-elle.

