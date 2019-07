Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 22 juillet : Les citoyens réunionnais veulent sauver le Bras de la Plaine

- Mardi 23 juillet : Filière canne-sucre: un modèle économique à bout de souffle

- Mercredi 24 juillet : Bourbon Bois : la difficile reprise de l'entreprise historique

- Jeudi 25 juillet : De Rugy : la transparence des élus, oui, tant que ça ne le concerne pas lui

- Vendredi 26 juillet : Allocation logement accession: des personnes ne savent pas qu'elles sont éligibles

Le barrage du Bras de la Plaine est en pleins travaux. Le Département a lancé sa rénovation depuis environ un mois. Et pour permettre l'acheminement des camions de chantier, une piste temporaire de 10 km a été réalisée dans le lit de la rivière. Nous en parlions au mois de mai : ce choix, le plus écologique selon le Conseil départemental, avait inquiété plusieurs riverains. Aujourd'hui l'inquiétude a laisse place à la colère : les citoyens se rassemblent pour protester contre ces travaux qu'ils jugent destructeurs pour l'environnement. Parallèlement, une pétition a été mise en ligne pour demander d'arrêter ce "saccage", et les élus écologistes, eux, montent au créneau. Jean-Pierre Marchau, secrétaire régional des Verts, organisait un rassemblement avec les citoyens concernés sur le site même du Bras de la Plaine ce dimanche 21 juillet.

Il aura suffi d'une phrase de la ministre des Outre-mer pour mettre le feu aux poudres. Mi-juin dernier, Annick Girardin, avait indiqué que la reconduction de l'aide à la filière canne n'était pas garantie. S'en est suivi un long mois de tergiversations, d'atermoiements, d'incertitude où la ministre semblait jouer la montre. Les acteurs de la filière, élus et parlementaires sont montés au créneau, agitant l'épouvantail de la mort de la filière canne-sucre. En même temps, au coeur du débat, il était question d'une enveloppe de 28 millions d'euros... Au final, l'aide nationale est maintenue et sera répartie sur trois ans. Cela repousse donc le problème à 2021... Car la vraie question, c'est après, on fait quoi ?

En février 2019, après des mois d'une lutte acharnée menée par les salariés de Bourbon Bois pour sauver leur entreprise face à un directeur qui baissait les bras, la société emblématique de construction avait fini par trouver une repreneuse. Soulagement pour la soixantaine d'employés ! Mais six mois plus tard, c'est la désillusion, la repreneuse a racheté l'appellation "Bourbons Bois" mais le fonds de commerce, lui, appartient toujours à Yvon Le Villain, le très critiqué directeur de Bourbon Bois. Aujourd'hui, les locaux sont vides, la plupart des salariés de Bourbon Bois sont restés sur le carreau...

Depuis plus d'une semaine, une véritable tempête médiatique s'est déchaînée contre François de Rugy, qui était jusqu'à tout récemment ministre de la Transition écologique. Enfin, ça, c'était jusqu'à ce qu'il soit poussé vers la sortie en raison d'une succession d'articles à charge de la part de Médiapart. Si ce dernier crie aujourd'hui à "l'acharnement médiatique", il n'y a pas si longtemps de ça, l'ancien membre d'Europe écologie les Verts ne semblaient pas plus réfractaire que ça aux articles du média d'investigation…

Le 1er février 2018, Annick Girardin avait annoncé la suppression de l'allocation logement accession (AL Accession), une aide qui permettait aux foyers les plus modestes de devenir propriétaires de leur logement social petit à petit. Si le 10 juillet 2019 Annick Girardin, ministre des Outre-mer, a annoncé qu'elle serait rétablie, 363 dossiers de personnes éligibles sont aujourd'hui en attente. Et le parcours du combattant pour obtenir la précieuse aide est loin d'être terminé.