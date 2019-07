Le fonds de dotation Philancia fait part de son appel à candidatures pour le financement de "projets de recherche, projets d'études, publications" en lien avec les maladies chroniques dites ODHIR (Obésité, Diabète, Hypertension, Insuffisance Rénale), interdépendantes et très présentes à la Réunion. Cet appel à projets s'adresse aux chercheurs ou professionnels de la santé. La date limite de réception des dossiers est fixée au 15 septembre 2019 minuit. Le communiqué de Philancia en intégralité:

Les dossiers seront examinés par un comité éthique et scientifique composé de 4 personnes dont les compétences sont en rapport avec l’objet du fonds. Le Conseil d’administration de Philancia sélectionnera les projets lauréats d’ici fin octobre 2019, et attribuera les financements aux projets retenus.

Le fonds de dotation Philancia a été créé en 2011 à l'initiative de l'AURAR, dont l'activité est centrée sur l'insuffisance rénale chronique et l'obésité. Très rapidement il est apparu qu'on ne pouvait étudier ces deux pathologies sans évoquer le diabète et l'hypertension artérielle, quatre maladies souvent liées entre elles par des relations de causalité croisée et par des effets de potentialisation.

Le champ d'action de Philancia s'est donc rapidement étendu à l'étude de ces maladies regroupées sous le sigle ODHIR, en associant la recherche à des activités d'information, de prévention et de dépistage.

Grâce aux fonds collectés lors d’opérations caritatives comme Salsa y Sega, et les deux dernières éditions de l'Odhirathon, 9 projets ont ainsi été financés par Philancia depuis 2014, pour un montant global de 387 000€ :

1) - Dans le champ de la prévention pour un montant de 47 000€ sur les sujets suivants:

• Améliorer l’accès à l’information sur le diabète - Association Adrias

• Promouvoir une activité régulière et sécurisée du sport – Association Reunir

• Dispenser une éducation thérapeutique pluridisciplinaire aux familles d’enfants et d’adolescents en surpoids et/ou diabétiques. Association Reunir

• Promotion des " rando santé " en faveur des personnes connaissant des difficultés de

santé, en concertation avec leur médecin - Association Nout’ Tout Dan Sentié.

• Développement d’un réseau d’associations sportives afin de proposer un programme de prise en charge de l’obésité - OMS de Saint-Pierre.

• "Sentez-vous sport - Santé vous bien". Offrir des activités physiques et sportives adaptées et de proximité en faveur des familles et enfants inscrits dans un parcours d'éducation thérapeutique.



2- Dans le champ de la recherche pour un montant de 340 000€ :

- Recherche de nouvelles thérapies pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux (AVC) en situation diabétique, par le Dr Olivier MEILHAC, chercheur à l’Inserm Réunion.

- "Recherche des facteurs de risques alimentaires et génétiques à l’origine de la lithiase rénale à l’Ile de La Réunion ", par le Dr Nicolas Cornière, néphrologue, membre du service d’exploration fonctionnelle au CHU.

- "Néphropathie diabétique : potentiel anti-inflammatoire/antioxydants d’extraits riches en polyphénol provenant des molécules issues de la biodiversité végétale réunionnaise" par le Dr Jean-Loup Bascands, directeur de recherche à l’Inserm Réunion (Unité DéTROI).

- Etude génétique des familles dialysées de l'île de la Réunion coordonnée par le Professeur Froguel de la Faculté de médecine de Lille. Lutter contre les Odhir, tous concernés !