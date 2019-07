Publié il y a 22 minutes / Actualisé le Vendredi 26 Juillet à 07H33

Le vent continue de souffler dans le Sud-Ouest, et quelques averses sont à prévoir entre Sainte-Rose et Sainte-Marie. Les nuages seront moins nombreux, selon Matante Rosina, on attend même de belles éclaircies autour du volcan ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

