BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 29 juillet 2019



- Sainte-Marie: cafouillage autour du déménagement des commerçants sur le sentier littoral

- La Route de Salazie fermée jusqu'à nouvel ordre après un éboulis

- Geekali est de retour pour une deuxième édition

- La Cité des arts cherche ses talents

- De la pluie un partout dans l'île

Sainte-Marie: cafouillage autour du déménagement des commerçants sur le sentier littoral

Avec les travaux du port de Sainte-Marie, les commerçants sont délocalisés près du sentier littoral. Mais plus d'un mois après leur déménagement, force est de constater que le résultat est bien différent de ce qui était prévu. Entre ce que l'on voit vraiment et les permis de construire d'origine, il y a comme un fossé. Des box tous plus variés les uns que les autres, des terrasses qui s'étalent sans limite, aucun conteneur aligné : c'est un peu le désordre sur le sentier littoral. Les riverains s'agacent de ces extensions sauvages, les élus se renvoient la balle et les commerçants doivent se débrouiller pour s'installer convenablement, quitte à mettre la main à la poche.

La Route de Salazie fermée jusqu'à nouvel ordre après un éboulis

Le Conseil Départemental informe que sur la RD48 Route de Salazie, suite à un éboulis dans le secteur de Plateau Vickers, la route est fermée à la circulation dans les deux sens jusqu'à nouvel ordre.

Geekali est de retour pour une deuxième édition

Fort du succès de la première édition en 2018, l'événement Geekali revient à la Nordev les 10 et 11 août prochains. Geekali est en passe de de devenir le rendez-vous incontournable des passionnés de jeux vidéos, de mangas, de K-Pop, de Star Wars, de licornes... Au programme de cette deuxième édition, une étape de la Coupe de France de cosplay - l'art de se déguiser en personnage fictif - , des tournois de jeux vidéos, de jeux de plateau et de jeux de cartes ainsi que de nombreuses animations autour de la culture geek. Un invité de prestige sera aussi de la partie: Lighting, cet artiste saint-josephois parti tenter sa chance au Japon où il a déjà acquis une petite notoriété... Geekali, c'était sans doute l'événement qui manquait à la communauté des passionnés de culture japonaise de La Réunion, une communauté qui ne cesse de croître.

La Cité des arts cherche ses talents

Artistes, vous souhaitez développer un projet, être accompagnés, collaborer ou expérimenter... Comme tous les ans, la Cité des arts met en place son laboratoire pour favoriser la création. La structure culturelle lance un appel à projets pour des résidences de création artistique "à l'intention des artistes et des équipes artistiques implantés à La Réunion ou développant un projet en lien direct avec La Réunion" précise la Cité. Le lieu de culture accueillera les artistes, fournira des moyens techniques, administratifs et/ou financiers à ces artistes. La volonté première: promouvoir la création locale. Intéressé ? Vous avez jusqu'au 20 août prochain pour faire votre demande. Une centaine de candidatures sera retenue.

De la pluie un partout dans l'île

Malheureusement, Matante Rosina n'a pas que de bonnes nouvelles pour ce lundi 29 juillet 2019. Si le Nord devrait connaître de belles éclaircies, la pluie sera au rendez-vous un peu partout dans l'île, en particulier dans l'Est. Côté température, elles resteront dans les normales saisonnières : entre 25 et 29 degrés sur le littoral, et 15 et 17 dans les hauteurs. Attention à la mer agitée dans le Sud-Ouest !