Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 5 heures

Malheureusement, Matante Rosina n'a pas que de bonnes nouvelles pour ce lundi 29 juillet 2019. Si le Nord devrait connaître de belles éclaircies, la pluie sera au rendez-vous un peu partout dans l'île, en particulier dans l'Est. Côté température, elles resteront dans les normales saisonnières : entre 25 et 29 degrés sur le littoral, et 15 et 17 dans les hauteurs. Attention à la mer agitée dans le Sud-Ouest ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Malheureusement, Matante Rosina n'a pas que de bonnes nouvelles pour ce lundi 29 juillet 2019. Si le Nord devrait connaître de belles éclaircies, la pluie sera au rendez-vous un peu partout dans l'île, en particulier dans l'Est. Côté température, elles resteront dans les normales saisonnières : entre 25 et 29 degrés sur le littoral, et 15 et 17 dans les hauteurs. Attention à la mer agitée dans le Sud-Ouest ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)