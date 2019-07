Le nouveau pont de la rivière Saint-Denis est soumis à une enquête publique qui débute ce lundi 29 juillet 2019. Celle-ci durera un mois. Il s'agira d'étudier l'impact environnemental d'un tel chantier. N'importe quel citoyen pourra consulter l'enquête et donner son avis sur le registre dédié en mairie de Saint-Denis ou bien sur internet. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un arrêté préfectoral datant du 28 juin 2019 donnait les détails de l'enquête publique concernant le projet de pont de la Rivière Saint-Denis. L'enquête visera à étudier l'impact de ce chantier sur l'environnement, ainsi que la santé et la sécurité publiques. Il faudra également vérifier que le chantier n'entrave par l'écoulement des eaux, qu'il n'accroît pas le risque d'inondation, et qu'il ne porte pas atteinte au milieu aquatique.

Pour rappel, le nouveau pont sur la rivière Saint-Denis est censé améliorer l'entrée Ouest de Saint-Denis. Il devrait notamment permettre aux transports en commun d'entrer et sortir de Saint-Denis sur les axes prioritaires, d'améliorer l'entrée de ville pour les automobilistes venant de l'Ouest.

La zone de chantier concerne l'embouchure de la rivière Saint-Denis sur l'océan. L'ouvrage prévu est un pont à poutrelles enrobées à 3 travées, il devrait mesurer 111,60 mètres de long sur 24 mètres de large au total.

Ce 29 juillet, le dossier qui contient l'avis de l'Autorité environnementale et l'étude d'impact dans sa première partie va être dépose à la mairie de Saint-Denis. Le public peut en prendre connaissance aux horaires d'ouverture des bureaux et cosigner ses observations sur le registre ouvert dans ce but.

Il est possible de faire ses retours en écrivant à : enquetepublique-loisurleau@reunion.pref.gouv.fr ou les adresser par écrit, au siège de l'enquête et donc à la mairie de Saint-Denis, à l'attention du commissaire enquêteur, qui recevra en personne les observations à ces dates :



Les observations et les propositions du public pourront être consultées sur le site internet de la préfecture de La Réunion. Le commissaire-enquêteur formulera ensuite son avis dans un délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête.

