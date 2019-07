Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Milit'Activ'974 et son "Tour de l'île des sans voix" se déplace ce lundi 29 juillet 2019 à Étang Salé, pour défendre la cause animale et lutter contre l'errance des chiens et des chats à La Réunion. Francis Kubezyk, en tant que président de l'association, entame son 17ème jour de grève de la faim.

