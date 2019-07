BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 30 juillet 2019



Piton de la Fournaise: l'activité commence à baisser...

Il est l'un des volcans les plus actifs de la planète et il veut être à la hauteur de sa réputation ! Pour la troisième fois cette année, le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce lundi 29 juillet 2019. Cette fois, c'est dans l'enclos, sur le flanc nord que la lave se déverse du Dolomieu. Au moins trois fissures éruptives ont été observées au niveau de la chapelle de Rosemont. L'éruption est visible depuis le Pas de Bellcombe - Jacob et le spectacle attire déjà les curieux qui ne veulent pas rater une miette de l'éruption...

Le casse-tête des protections informatiques

Les cyber attaques sont désormais monnaie courante, les hackers s'emparent de données confidentielles de grandes entreprises, personnalités, voire d'États, rarement avec de bonnes intentions. Les offres de protections contre les virus inondent le marché au point d'en perdre ceux qui désirent s'en doter. On vous éclaire.

Les bienfaits du yoga du rire expliqués par un maître de la discipline

Les 10 et 11 août 2019, l'institut français du yoga du rire sera à La Réunion pour un stage sur les vertus du yoga du rire. L'occasion de découvrir cette discipline arrivée en Métropole en 2002 qui connaît un boom à La Réunion depuis quelques années. Basée sur la science, le yoga du rire peut se résumer en une phrase: "le corps récompense ceux qui rient " Cette phrase, c'est Fabrice Loizeau qui l'a prononcée. Ce formateur officiel de yoga du rire sera du voyage, les 10 et 11 août prochains. Imaz Press a pu discuter avec ce grand rieur qui a tout quitté pour vivre sa passion. Un questions-réponses où le rire a été au centre de la conversation.

Tampon : une enquête de l'Insee sur la santé publique

La ville du Tampon, reçoit les enquêteurs de l'Insee dans le cadre d'un rapport à propos de la santé publique dans les départements d'Outre-Mer. Débutée au début du mois de juillet, l'enquête débutée le 8 juillet s'achèvera le 14 décembre 2019

La pa Météo France i di, sé zot i di. Le soleil revient timidement

La nuit a été un peu pluvieuse dans l'Est mais, ce mardi 30 juillet 2019, le soleil va revenir dans la matinée, doucement mais sûrement, et il résistera bien sur Saint-Pierre. Il pleuvra un peu dans l'intérieur de l'île, notamment dans les hauts. Le vent sera encore un peu tenace, mais la chaleur sera au rendez-vous ! Matante Rosina va sortir la serviette de place, il fera 30 degrés sur le littoral Ouest.