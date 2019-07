Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

L'association Globice (Groupe Local d'Observation et d'identification des Cétacés) a fait une sacrée sortie en mer ce lundi 29 juillet 2019. Les baleines, encore un peu timides pour cette nouvelle saison, ont réalisé un vrai ballet dans les eaux de La Réunion. Des sauts spectaculaires immortalisés par l'association. On vous partage ces belles photos, qui donnent envie d'y croire : les baleines sont bel et bien là, il suffit d'un peu de patience ! (Photos : Facebook Globice)

