Depuis plusieurs jours, une pluie de sauterelles s'abat sur la ville de Las Vegas aux États-Unis. Des millions d'insectes ont envahi la ville. À tel point que les autorités appellent les usagers de la route à la plus grande prudence, à cause du manque de visibilité.

Sur les réseaux sociaux, les images d’amateurs sont impressionnantes. Une vision apocalyptique où l’on aperçoit des nuées d’insectes envahissant les rues de la capitale du jeu. Partout, il y en a partout ! Les premières vidéos ont commencé à apparaître sur les réseaux le vendredi 25 juillet. Regardez :

The #GrasshopperInvasion of 2019 will go down in Las #Vegas history. But today, a big group of them were interested in taking in some history. #Grasshoppers (a lot of them) paid a visit to our #ClarkCounty Museum! #GrasshopperInvasion2019 pic.twitter.com/b12GV5uwoR — Clark County Nevada (@ClarkCountyNV) July 29, 2019

🦗🦗🦗 Une vision apocalyptique...



➡️ Depuis plusieurs jours, des milliers de #sauterelles s’abattent sur la ville de #LasVegas, aux #ÉtatsUnis pic.twitter.com/rZVo7tnOt4 — FRANCE 24 Français (@France24_fr) July 29, 2019

Sur place, les spécialistes indiquent cependant que "ce phénomène rare serait dû à un hiver ou un printemps pluvieux qui favorise la reproduction des sauterelles dans le sud de l’État du Nevada". Attirés par l’éclairage public de la ville lumière, les insectes, actuellement en migration, font un petit crochet par Las Vegas.

Certains internautes prennent les choses avec humour:

Everyone: How are you dealing with that grasshopper invasion in Las Vegas?



Me: pic.twitter.com/6dyeAnnpoS — Elixa🔜TwitchCon/BlizzCon (@Elix_9) July 29, 2019

This is what the grasshoppers taking over Las Vegas look like right now. They give no shits pic.twitter.com/IlIQdzO57s — Alexa (@Alexancooper) July 29, 2019

Par ailleurs, ce déferlement de sauterelles dans la ville, aussi impressionnant soit-il, ne représenterait aucun danger pour la santé précisent les scientifiques "ces insectes sont ni porteurs, ni vecteurs de maladie et elles ne devraient pas causer trop de dommages dans la ville ni pour la végétation"

Le phénomène pourrait encore durer quelques jours.

