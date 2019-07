Les 10 et 11 août 2019, l'institut français du yoga du rire sera à La Réunion pour un stage sur les vertus du yoga du rire. L'occasion de découvrir cette discipline arrivée en Métropole en 2002 qui connaît un boom à La Réunion depuis quelques années. Basée sur la science, le yoga du rire peut se résumer en une phrase: "le corps récompense ceux qui rient " Cette phrase, c'est Fabrice Loizeau qui l'a prononcée. Ce formateur officiel de yoga du rire sera du voyage, les 10 et 11 août prochains. Imaz Press a pu discuter avec ce grand rieur qui a tout quitté pour vivre sa passion. Un questions-réponses où le rire a été au centre de la conversation.

Imaz Press: comment avez-vous découvert le yoga du rire ?

Fabrice Loizeau: c’était il y a une quinzaine d’années, j’étais devant ma télévision et j'ai vu un reportage sur le sujet. Ça a fait tilt. À l’époque, je travaillais dans l’industrie agro-alimentaire, je sais, ça n’a rien à voir (rires). Puis je suis allé rencontrer le docteur Kataria, le médecin indien qui a popularisé le yoga du rire, il était en visite en France. Ça a changé ma vie, j’ai fait une formation avec lui, je suis devenu son assistant.

Mais au fait, le yoga du rire, qu’est-ce que c’est ?

Fabrice Loizeau: c’est très simple, c’est du bonheur (rires). Plus précisément, c’est une combinaison de mouvements de respiration et de rire. Le yoga du rire est accessible à tous, ce n’est pas physique. Et les bienfaits de la discipline ont été démontrés par la science. Rire sécrète des endorphines, de l’adrénaline, les hormones naturelles du bien-être. Rire a un impact sur la longévité et préserve de certains maux. Cela ne veut pas dire que ça guérit les maladies, mais ça aide au processus d’auto-guérison.

En quoi consiste une " séance type " de yoga du rire ?

Fabrice Loizeau: une séance se passe en trois phases:

• l’introduction: c’est un échauffement du corps pour mieux recevoir le rire et évacuer le stress.

• l’installation du rire: ça dure environ une demi-heure, c’est le cœur de la séance. On rit, on ne surjoue pas. Au début, on va rire pour s’entraîner et dès les premiers rires, en général, on part en fou rire, c’est très contagieux (rires).

• la dernière phase, c’est la méditation du rire, ça dure environ un quart d’heure. Ce n’est pas sportif mais ça bouge, après avoir bien rit, on s’étire, on est bien.

Vous savez, une minute de yoga du rire équivaut à trois minutes de jogging, c’est pas mal, non ?

Et ça coûte cher une séance de yoga du rire ?

Fabrice Loizeau: en moyenne, une séance d'1h30 coûte entre 5 et 12 euros, on ne veut pas que le prix soit un frein. Certaines associations proposent même des séances gratuites.

En général, qui sont les personnes qui pratiquent le yoga du rire ?

Fabrice Loizeau: en Métropole comme à La Réunion, au départ, le yoga du rire était réservé au grand public. Depuis quelques années, il fait son entrée dans les entreprises, elles ont besoin d’un nouvel outil qui relance la mécanique et la productivité rapidement. Le yoga du rire est très efficace, il fait effet dès la premier séance. De plus, cela renforce la cohésion dans les entreprises. Le yoga du rire est tellement accessible qu’il est même entré dans les EHPAD !

Qui sont les personnes qui peuvent enseigner le yoga du rire ?

Fabrice Loizeau: c’est justement pour cela que je viens à La Réunion. Je suis formateur officiel et président de l’institut français de yoga du rire. J’étais déjà venu à deux reprises dans l’île, en 2012 et en 2015, former une trentaine de personnes. Je reviens donc pour la troisième fois, pour la même raison. Le stage dure deux jours, l’objectif, c’est qu’à la fin, les gens soient autonomes et puissent ensuite pratiquer et exercer le yoga du rire.

Fabrice Loizeau sera sur l’île les 10 et 11 août prochains et animera un stage à La Saline les Bains, toutes les informations à retrouver ici.

