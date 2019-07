Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Depuis lundi 29 Juillet 2019, 20h, des agents de la DAAF (Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de La Réunion) sont retenus sur l'exploitation des époux Lauret à la Plaine des Cafres. Les fonctionnaires se sont rendus sur la propriété des exploitants agricoles pour euthanasier une vache malade, sans leur autorisation. Les Lauret ont alors décidé de ne plus les laisser repartir, et réclament un rapport détaillé justifiant leur venue. Ils ont obtenu le soutien de Jean-Paul Bègue, exploitant lui aussi en difficulté, de l'Adefar (association de défense des éleveurs de La Réunion), et de deux gilets jaunes. Les agents de la DAAF se trouvent toujours sur l'exploitation des Lauret, ainsi que des gendarmes, sur place depuis la veille au soir. (photo d'illustration)

