Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Pull ? Débardeur ? Short ou jean ? On ne sait plus sur quel pied danser ! La météo est capricieuse, résultat, on ne sait plus comment s'habiller ! Depuis le début de cette semaine, l'hiver austral fait une pause. Déjà hier, le lundi 29 juillet, les spécialistes de Météo France indiquaient que les températures enregistrées dans les Hauts de l'île étaient au-dessus des normales de saison de 3 à 5 degrés. Et bien, ça continue ! La nuit du lundi 29 au mardi 30 juillet a été particulièrement douce pour la saison "le temps couvert et faiblement pluvieux a limité la baisse des températures" expliquent les météorologues. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

