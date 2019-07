Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

C'est une sacrée découverte qu'a fait l'association Sea Shepherd dans un magasin Intermarché en métropole : des tranches de requin-renard étendues sur l'étal de poissons. Or le requin-renard est classé parmi les espèces animales menacées et protégées. L'enseigne a présenté ses excuses et retiré le requin-renard de ses rayons, en affirmant que cela ne représente pas l'éthique générale des magasins, et qu'il s'agit d'une "initiative isolée".

