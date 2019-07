BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 31 juillet 2019



- Des fast-foods ouverts 24h/24 le week-end : la fièvre malbouffe grignote La Réunion

- Le casse-tête des protections informatiques

- Pêche à la ligne et chamboule-tout... des animations pour divertir les enfants malades

- Les 14-17 ans attendus pour un concert

- La pa Météo France i di, sé zot i di. Les nuages s'en vont mais les températures baissent

Des fast-foods ouverts 24h/24 le week-end : la fièvre malbouffe grignote La Réunion

La Réunion est devenue le nouvel Eldorado des chaînes de restauration rapide, ce n'est pas une nouveauté. Sur une île où une personne sur deux est en surpoids, dans l'un des départements les plus touchés par le diabète, un territoire où l'obésité infantile ne cesse de croître, les patrons des fast-foods vont toujours plus loin, n'hésitant pas à ouvrir les drives de certains de leurs établissements 24h/24 les vendredis et samedis.

Le casse-tête des protections informatiques

Les cyber attaques sont désormais monnaie courante, les hackers s'emparent de données confidentielles de grandes entreprises, personnalités, voire d'États, rarement avec de bonnes intentions. Les offres de protections contre les virus inondent le marché au point d'en perdre ceux qui désirent s'en doter. On vous éclaire

Pêche à la ligne et chamboule-tout... des animations pour divertir les enfants malades

L'association VMEH accompagne quatre jeunes étudiants en BTS DATR (Développement, Animation des Territoires Ruraux) du Lycée Cluny de Sainte-Suzanne, pour la mise en place de leur projet pédagogique : des animations auprès des enfants malades du CHU de Bellepierre. Ce mardi 30 juillet 2019, ils accompagnaient les jeunes enfants sur des ateliers peinture, karaoké, tombola, chamboule-tout ou encore pêche aux canards pour leur sortir le temps d'un après-midi de leur quotidien à l'hôpital.

Les 14-17 ans attendus pour un concert

Vakans dann' Port continue avec un concert organisé dans le cadre du Sound Move Up, édition 2019. Ce mercredi 31 juillet 2019, les jeunes entre 14 et 17 ans sont conviés à un concert gratuit de 14h à 18h. Au programme, des prestations des artistes, Deric et Dj Kvens. Ils animeront l'événement tout au long de l'après-midi à la salle polyvalente du centre Paulette Adois-Lacpatia. L'entrée est gratuite et l'ambiance est garantie !

La pa Météo France i di, sé zot i di. Les nuages s'en vont mais les températures baissent

C'est une journée moins humide qui s'annonce ce mercredi 31 juillet. Le soleil revient notamment dans les hauts. Matante Rosina s'attend à un temps un peu plus frais, mais rien d'étonnant étant donné la saison. La mer, elle, sera encore un peu agitée, notamment dans le sud sauvage