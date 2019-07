Ce mercredi 31 juillet 2019, le capitaine de frégate Arnaud Bolelli a pris le commandement de la frégate de surveillance Nivôse. "Il a pris ses fonctions au cours d'une cérémonie de passation présidée par le général Eric Vidaud commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'Océan Indien" indique, en substance, l'armée.

Le Nivôse assurera les missions de contrôle des espaces maritimes français, de lutte contre la piraterie et les narcotrafics, de police de pêche et de secours des marins civils et militaires. Accompagné de la seconde frégate Floréal, le bâtiment couvre l'ensemble de la zone nord de l'Océan Indien jusqu'aux Terres australes et antarctiques françaises.

