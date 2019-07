L'association VMEH accompagne quatre jeunes étudiants en BTS DATR (Développement, Animation des Territoires Ruraux) du Lycée Cluny de Sainte-Suzanne, pour la mise en place de leur projet pédagogique : des animations auprès des enfants malades du CHU de Bellepierre. Ce mardi 30 juillet 2019, ils accompagnaient les jeunes enfants sur des ateliers peinture, karaoké, tombola, chamboule-tout ou encore pêche aux canards pour leur sortir le temps d'un après-midi de leur quotidien à l'hôpital.

Une petite cinquantaine de personnes était réunie ce mardi 30 juillet au CHU de Bellepierre, parents et enfants. Des petits sous perfusion, ou masque sur la bouche, que l'on a fait descendre de leur chambre d'hôpital le temps d'un après-midi pour se divertir. Au programme : des ateliers peinture, conte, tombola, chamboule-tout, espace henné pour les parents, goûter. Le chanteur Aboud, la chanteuse Lucie et les danseurs Otaké se sont aussi produits pour le plus grand plaisir des enfants.

A leurs côtés, quatre étudiants à l'origine du projet. Parmi eux, Chaima Mkidati. Elle est étudiante en BTS, elle fait partie des 4 étudiants à l'origine du projet. "On devait réaliser un projet en lien avec la solidarité alors on a choisi de travailler avec les enfants hospitalisés parce que c'est ce qui représentait le mieux la solidarité pour nous", raconte-t-elle. "Ça leur apporte le sourire, ça compte beaucoup pour nous. Il y a des animations le jour de Noël ou de Pâques, mais nous on s'est dit : pourquoi attendre les fêtes, pourquoi pas organiser une journée comme ça n'importe quel jour."

Le projet a tout de suite plu à l'association VMEH (Visite des Malades en Etablissements Hospitaliers). Son président, André Laï-Teck, a tenu à soutenir l'initiative : "Ce sont les étudiants qui nous ont contactés, on a bien cadré le projet. Quand des jeunes prennent des initiatives de ce genre, on ne peut que les encourager. Il manque encore beaucoup de projets de ce genre. Nous sommes fiers que ces jeunes aient fait appel à nous."

Dans la cour du service pédiatrie, les petits et plus grands se sont pressés près des différents ateliers, certains plus timides que d'autres. Les uns pour créer de beaux dessins à l'aide des empreintes de leur paume de main, les autres pour tenter d'attraper des petits canards en plastique au bout de leur canne à pêche. Au bord du petit bassin, il y a Clément, 3 ans, atteint d'un cancer du système nerveux (le neuroblastome) et contraint de se déplacer avec sa perfusion et son masque. "Notre fils est en cure, alors on a tenu à venir ici histoire qu'il puisse un peu se changer les idées, de s'évader et changer du cadre de la chambre d'hôpital."

Et pour couronner le tout, des clowns et mascottes ont fait leur apparition. Entourés d'un énorme Mickey et de deux clowns aux couleurs loufoques, les petits ont pu passer un après-midi loin de la maladie.

