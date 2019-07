Les prix des carburants augmentent légèrement à partir du 1er août. Le sans plomb passe à 1,45 euro et augmente donc de 4 centimes, le gazole passe à 1,14 euro et augmente de 3 centimes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un contexte international qui entraîne une hausse des prix des carburants et une baisse du gaz

Sur les 15 premiers jours ouvrés du mois de juillet, on constate une évolution des cotations moyennes des carburants orientée à la hausse par rapport au mois précédent : +11,6 % pour le supercarburant, +5,7 % pour le gazole. En ce qui concerne le gaz, la cotation mensuelle du BUTANE diminue à 355 $/TM contre 415 $/TM le mois précédent.

Par ailleurs, une hausse du fret (pour les carburants) de 17,5 % a été observée sur la même période. De plus, à la suite d’une baisse de l’euro par rapport au dollar, la moyenne des parités sur 15 jours ouvrés s’établit à 1,1255 $ pour 1 euro pour le gaz comme pour les carburants. Ce paramètre n’impacte pas les prix de vente des produits. Les marges de gros ainsi que les marges de détail qui sont fixées par arrêté préfectoral restent pour leurs parts inchangées. Les frais de passage, également fixés par arrêté préfectoral évoluent, à la baisse pour les carburants (-1,76%), à la hausse pour le gaz (+1,31%).

Voici les prix à compter du 1er août :

Pour le sans plomb

Le prix public est en hausse à 1,45 euro/litre (+4 cts). Cette évolution s’explique essentiellement par la hausse de la cotation.

Pour le gazole

Le prix de vente augmente à 1,14 euro/litre (+3 cts). Cette évolution s’explique par la hausse de la cotation moyenne du gazole (+5,7 %). Comme pour le SSP, le fret est en hausse et la parité se déprécie.

Pour le gaz

Le prix final de la bouteille est en baisse à 16,02 euro. Cette évolution s’explique par les baisses des cotations mensuelles (-14,3% en cumulé). La parité Euro/Dollar ne joue pas sur le prix final. La hausse des frais de passage impacte le prix de la bouteille à la hausse à hauteur de + 4 cts environ et vient contredire (à la marge) la baisse de la cotation. Le contrat de fret est inchangé. On retient toujours le prix le plus bas communiqué par les opérateurs.

