La semaine dernière, le nombre de cas passait sous la barre symbolique des 100 cas confirmés pour la première fois depuis le début de l'année. Ce mercredi 31 juillet 2019, la préfecture confirme que les chiffres continuent à descendre mais rappelle que la vigilance est toujours de mise, voici le communiqué en intégralité des services de l'État: "49 cas de dengue ont été confirmés du 15 au 21 juillet 2019. La circulation du virus se poursuit sur l'ensemble de l'île malgré la diminution du nombre de cas. Durant l'hiver austral, l'Etat maintient le niveau d'alerte et continue de mobiliser des moyens exceptionnels pour lutter contre les moustiques.

Aussi, une mobilisation collective est attendue pour éviter une reprise épidémique au retour de l’été. Les autorités sanitaires demandent donc à l’ensemble des acteurs de continuer à promouvoir auprès de la population les gestes de protection individuelle.

Afin de sensibiliser le jeune public, les équipes de la Lutte Anti-vectorielle de l’ARS OI, en collaboration avec les services de la préfecture de La Réunion, mènent des actions d’information et de sensibilisation, pendant les vacances scolaires, dans les centres aérés de l’île.

Situation épidémiologique au 30 juillet 2018 (données de la Cire OI, Santé Publique France)

La tendance à la baisse globale du nombre de cas de dengue se poursuit, même si la majorité des communes de l’île (20/24) restent concernées par une circulation virale.

La région Sud de l’île concentre toujours plus de la moitié de cas.

Près de 30% des cas sont survenus dans la région ouest de l’île au cours des dernières semaines.

Le nombre de cas diminue dans les foyers les plus actifs à Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Joseph.

Depuis le début de l'épidémie

• Plus de 24 700 cas autochtones confirmés (soit 17 928 cas depuis le 01/01/2019)

• 785 hospitalisations (dont 630 hospitalisations depuis le 01/01/2019)

• 2 359 passages aux urgences (dont 1 884 passages aux urgences depuis le 01/01/2019)

• Près de 74 900 cas cliniquement évocateurs (dont plus de 48 400 cas depuis le 01/01/2019)

• 18 décès, dont 10 directement liés à la dengue. (Depuis le 01/01/2019 : 12 décès, dont 7 directement liés à la dengue).

Les enfants sensibilisés pendant les vacances scolaires

Coordonnées par la Lutte Anti-vectorielle de l’ARS OI, et les services de la préfecture de La Réunion, différentes actions sont programmées, en juillet et en août, dans les centres aérés de l’île pour sensibiliser les plus jeunes à l’épidémie de dengue.

Ces opérations de sensibilisation permettent d’aborder les gestes de prévention que chacun doit connaître et mettre en œuvre.

En protection individuelle, il s’agit de :

• L’utilisation de répulsifs,

• La nécessité de consulter un médecin en cas de symptômes et de continuer à se protéger des piqûres de moustiques, pour protéger son entourage si on est porteur de la dengue,

• Le port de vêtements longs.



En protection collective, il s’agit de :

Participer à l’élimination des gîtes larvaires,

Des activités ludiques et pédagogiques sont proposées aux enfants (jeux, observation du cycle de vie du moustique) pour comprendre les vecteurs de la maladie et les moyens de s’en protéger.

L’épidémie de dengue est encore présente cet hiver, unissons-nous contre les moustiques !

Pour éviter une reprise épidémique à la fin de l’hiver austral, une campagne de communication digitale sera lancée par la Préfecture de La Réunion et l’ARS OI dès le 31 juillet.

Objectifs et enjeux

• Maintenir la vigilance autour de la dengue malgré la diminution du nombre de cas

• Continuer à sensibiliser la population à la mise en œuvre des gestes de protection individuelle

Mise en œuvre

• 4 posts par semaine incluant des GIF, vidéos, jeux et quizz sur les moustiques

• Relai attendu des collectivités et entreprises privées

• Campagne axée sur les réseaux sociaux qui durera jusqu’à fin septembre