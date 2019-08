Si le reste du territoire devra attendre la fin du mois, à La Réunion et à Mayotte, l'allocation rentrée scolaire (ARS) sera versée à partir de ce jeudi 1er août 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

À La Réunion, l’ARS concerne environ 81 000 familles, et permet aux ménages modestes qui ont des enfants âgés de 6 et 18 ans et scolarisés de bénéficier d’une aide pour, comme son nom l’indique, préparer la rentrée.

Les montants de l'allocation de rentrée scolaire 2019/2020 :

Scolarité Âge de l'enfant Montant de l'ARS Ecole primaire De 6 à 10 ans 368,84 euros Collège De 11 à 14 ans 389,19 euros Lycée De 15 à 18 ans 402,67 euros

Plus d'informations sur le sujet à retrouver sur le site de la CAF (caisses des allocations familiales)

www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com