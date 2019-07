En ce jeudi 1er août 2019, Francis Kubezyk, président de Milit'Activ'974, entame sa 20ème journée de grève de la faim. Actuellement installé à l'Etang Salé dans le cadre de son opération "Tour de l'île des sans voix", il a rencontré le maire de Saint-Leu ainsi que trois de ses collaborateurs afin de discuter du problème de l'errance animale.

"Nos échanges nous ont permis d'obtenir un consensus : nous sommes dans une impasse, dont seul un engagement commun de l'état, des pouvoirs publics, des intercommunalités et des communes pourrait nous en sortir" a indiqué Francis Kubezyk dans son rapport quotidien.



La gestion de la crise de l'errance animale a par ailleurs été comparée à celle de la gestion des déchets, qui est un problème de longue date à La Réunion. "Ce sont des sujets qui doivent être traités de toute urgence, sans quoi la Réunion finira par devenir une poubelle..." a souligné le président de l'association.



Après voir campé pendant plus d'une semaine en face de la préfecture de Saint-Denis, le militant a commencé son tour de l'île et a pour l'instant rencontré le préfet et les maires du Port, de Saint-Paul, de la Possession et de Saint-Leu.

