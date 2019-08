BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 2 août 2019



L'Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols) a publié sur son site internet le rapport concernant l'état des lieux et la gestion de la Société de développement et de gestion d'immobilier social (Sodegis) comptant parmi les principaux bailleurs sociaux de La Réunion. Si l'Ancols relève trois "points fort" sur la période contrôlée, l'année 2017 en l'occurrence, elle met en exergue une série "d'irrégularités" allant de "rémunérations non conformes" à des "attributions irrégulières de marchés publics" en passant par des "loyers plafonds des logements non conformes aux conventions LBU (ligne budgétaire unique - un fonds public finançant le logement soclal)". L'agence de contrôle recense aussi un certain nombre de "points faibles". Il est ainsi question de "gouvernance défaillante", de "sureffectif important" ou encore de "train de vie disproportionné au regard des capacités financières et de l'activité de bailleur social". L'Union régionale 974 envisage de porter plainte au nom des salariés qui "ont dû accepter des changements de postes et des baisses de revenus au motif que la société allait mal". Dans sa réponse à l'Ancols, la Sodegis affirme avoir redressé la barre et avoir procédé à "une réorganisation profonde de la société

Dans son rapport publié le 1er août 2019, l'agence nationale de contrôle du logement social (Ancols) passe les comptes de la Sodegis au crible. Au-delà de l'aspect financier, il est aussi question de la gouvernance, de l'attribution des marchés publics mais aussi du nombre de salariés qui travaillent au sein du bailleur social. Dès les premières pages, l'organisme de contrôle donne le ton. Dans son rapport, l'établissement public relève trois points forts mais le reste est accablant pour la Sodegis: quatorze points faibles et neuf irrégularités. Imaz Press s'est penché sur les détails de ce rapport en reprenant tels quels les points essentiels. Voici une liste non exhaustive des irrégularités et des points faibles pointés du doigt par l'Ancols.

L'association CEDTM (Centre d'Etude et de Découverte des Tortues Marines) a lancé jeudi 1er août, une chaîne vidéo disponible dès à présent sur youtube. La Minute Quiétude proposera du contenu de sensibilisation à l'observation des baleines.

En déplacement en Inde pour un stage de perfectionnement, cinq lutteurs du Lutte club de Saint-Joseph ont vécu 10 jours au rythme du groupe d'entraînement de l'Inspire Institute of Sport (IIS) de Vyjianagara, un centre d'entraînement hautement équipé regroupant plusieurs disciplines olympiques. Nous publions ci-dessous le cominiqué du du Lutte club de Saint-Joseph

Matante Rosina commence à être habituée : c'est un temps très "classique" qui nous attend ce vendredi 2 août 2019. Il faudra s'attendre à quelques petits nuages sur l'Est, et sur la côte Ouest c'est grand soleil, ainsi que sur les cirques et le volcan. La grisaille débarque dans l'après-midi, comme bien souvent, et des petites averses sont possibles