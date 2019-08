Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Matante Rosina commence à être habituée : c'est un temps très "classique" qui nous attend ce vendredi 2 août 2019. Il faudra s'attendre à quelques petits nuages sur l'Est, et sur la côte Ouest c'est grand soleil, ainsi que sur les cirques et le volcan. La grisaille débarque dans l'après-midi, comme bien souvent, et des petites averses sont possibles (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

