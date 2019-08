Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Comme tous les ans, le bas de la rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis s'anime. C'est la fête des bonnes affaires et la période, du 1er au 11 août n'a pas été choisie par hasard. À quelques jours de la rentrée scolaire, pour les parents, la braderie de l'océan c'est l'occasion de trouver des fournitures scolaires, des vêtements, des chaussures et autres accessoires à prix réduits pour les marmailles et les plus grands. La centaine de forains présente y trouvent aussi leur compte, la braderie de l'océan est une belle rentrée d'argent, " un treizième mois " affirment certains. Zoom sur cette braderie devenue un événement incontournable à La Réunion.

