BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 3 août 2019



- Prime à la conversion restreinte: les politiques, eux ne se restreignent pas

- La 20è édition de la braderie de l'océan commence timidement

- 22ème jour de la grève de la faim pour Milit'activ'974

- Profession: chasseur d'icebergs au Canada

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps est frais mais ensoleillé

Prime à la conversion restreinte: les politiques, eux ne se restreignent pas

Joli coup de rabot sur la prime à la conversion, les règles d'attribution ont changé depuis le 1er août 2019. Pour que plus de monde puisse en profiter ? Non, au contraire, le gouvernement a choisi de durcir les critères. Parce que cette prime à a conversion " coûte un pognon de dingue à l'État " - comme dirait l'autre - , 300 millions d'euros de plus que prévu. Pendant ce temps-là, le budget de l'Elysée a (encore) augmenté, certains ministres se bâfrent de homard arrosé de pinard de luxe, des élus se baladent en Falcon. La France d'en bas, elle, se serre la ceinture quand d'autres continuent à mener la vie de château...

La 20è édition de la braderie de l'océan commence timidement

Comme tous les ans, le bas de la rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis s'anime. C'est la fête des bonnes affaires et la période, du 1er au 11 août n'a pas été choisie par hasard. À quelques jours de la rentrée scolaire, pour les parents, la braderie de l'océan c'est l'occasion de trouver des fournitures scolaires, des vêtements, des chaussures et autres accessoires à prix réduits pour les marmailles et les plus grands. La centaine de forains présente y trouvent aussi leur compte, la braderie de l'océan est une belle rentrée d'argent, " un treizième mois " affirment certains. Zoom sur cette braderie devenue un événement incontournable à La Réunion.

22ème jour de la grève de la faim pour Milit'activ'974

Ce samedi 3 août 2019, Francis Kubezyk, président de Milit'Activ'974 entame sa 22ème journée de grève de la faim pour protester contre l'errance animale. Installé depuis lundi à L'Etang-Salé, il se rendra ce samedi à Saint-Pierre pour une durée de cinq jours.

Profession: chasseur d'icebergs au Canada

Edward Kean, chasseur canadien d'icebergs, porte les jumelles à ses yeux puis les repose, ravi: il vient de repérer sa prochaine prise, une masse blanche de plusieurs dizaines de mètres de haut qui se détache de l'horizon au large de l'île canadienne de Terre-Neuve.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Le temps est frais mais ensoleillé

Matante Rosina a décidé de faire une petite promenade dans les hauts de l'ile ce samedi 3 août 2019. Elle a vu dans le fond de sa tasse de café que le le temps sera frais mais ensoleillé et elle a décidé d'en profiter. Et chez vous c'est comment ?