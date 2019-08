Ce début de semaine a été marqué par un épisode de douceur au coeur de l'hiver austral. Les hauteurs de l'île ont bénéficié de températures quasiment estivales. Mais cet épisode aura été de courte durée. Ce samedi 3 août, les spécialistes de Météo France indiquent que la fraîcheur est de retour "les températures ont bien chuté" détaillent-ils avant d'ajouter "la nuit dernière, la température la plus basse a été relevée, une fois n'est pas coutume, au Maïdo avec +0.6°C sous abris mais -2.7°C au sol... ce qui a donné lieu à une belle gelée blanche..." (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Effectivement, dans les Hauts de l'île, certains internautes ont eu la surprise de découvrir la Plaine des Sables recouverte d'un léger manteau blanc ce samedi 3 août matin, c'est le cas de "Skysmocker Photography" qui a immortalisé l'instant, regardez:

Un phénomène qui n'a rien d'exceptionnel pour la saison dont on ne se lasse pas. Les météorologues expliquent les raisons de la chute des températures "en l'absence de vent et avec un ciel dégagé, les températures les plus froides s'observent en fin de nuit, au lever du soleil. Dans ces conditions, mieux vaut prévoir des habits chauds pour admirer les (magnifiques) levers de soleil à partir des sites en altitude comme le Maïdo, le Piton des Neiges ou de la Fournaise....."

Il faudra donc s'y faire et rallumer la cheminée dans les Hauts, l'hiver est bel et bien de retour.

