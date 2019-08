Ce samedi 3 août 2019, l'observatoire des Makes accueillera le public pour une "nuit des étoiles". L'occasion pour tous de s'instruire dans le domaine de l'astronomie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'événement, qui est gratuit, ouvert à tous, et ne nécessite pas de réservation, débutera à 21 heures pour terminer à minuit. Les participants pourront aller et venir librement dans l'observatoire.



Ce sera une soirée d'échanges où les visiteurs auront l'occasion d'observer à l’œil nu et à l'aide d'instruments les constellations, les planètes Jupiter et Saturne, les étoiles filantes des Perséides...



Pour accéder à l'observatoire, il suffit de se rendre au 18 Rue Georges Bizet, Réunion.

Toutes les informations sont disponibles sur Facebook.

