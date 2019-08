Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 29 juillet : Sainte-Marie: cafouillage autour du déménagement des commerçants sur le sentier littoral

- Mardi 30 juillet : Piton de la Fournaise: toutes les images de la troisième (et courte) éruption

- Mercredi 31 juillet : Des fast-foods ouverts 24h/24 le week-end : la fièvre malbouffe grignote La Réunion

- Jeudi 1er août : Leucose bovine : le plan d'éradication la pas par lé o...

- Vendredi 2 août : Saint-Benoît : quatre personnes, dont deux enfants, tuées dans un incendie

Avec les travaux du port de Sainte-Marie, les commerçants sont délocalisés près du sentier littoral. Mais plus d'un mois après leur déménagement, force est de constater que le résultat est bien différent de ce qui était prévu. Entre ce que l'on voit vraiment et les permis de construire d'origine, il y a comme un fossé. Des box tous plus variés les uns que les autres, des terrasses qui s'étalent sans limite, aucun conteneur aligné : c'est un peu le désordre sur le sentier littoral. Les riverains s'agacent de ces extensions sauvages, les élus se renvoient la balle et les commerçants doivent se débrouiller pour s'installer convenablement, quitte à mettre la main à la poche.

Cette éruption n'aura pas duré bien longtemps, moins d'une journée pour être exact ! Démarrée aux alentours de midi ce lundi 29 juillet 2019, la troisième éruption de l'année du Piton de la Fournaise est déjà terminée. Elle s'est arrêtée vers 4h30 du matin environ ce mardi 30 juillet, une information confirmée par la directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) Aline Peltier auprès d'Imaz Press Réunion. Cette fois, c'était dans l'enclos, sur le flanc nord que la lave se déversait du Dolomieu. Au moins trois fissures éruptives ont été observées ce lundi au niveau de la chapelle de Rosemont. Les plus réactifs ont eu la chance d'avoir un beau spectacle dans la soirée : l'éruption était bien visible depuis le Pas de Bellecombe - Jacob. Mais pour ceux qui voulaient y retourner dès ce mardi, trop tard, il faudra attendre que le volcan se réveille à nouveau... En attendant Imaz Press Réunion vous propose de revivre ce beau spectacle en photos et vidéo.

La Réunion est devenue le nouvel Eldorado des chaînes de restauration rapide, ce n'est pas une nouveauté. Sur une île où une personne sur deux est en surpoids, dans l'un des départements les plus touchés par le diabète, un territoire où l'obésité infantile ne cesse de croître, les patrons des fast-foods vont toujours plus loin, n'hésitant pas à ouvrir les drives de certains de leurs établissements 24h/24 les vendredis et samedis.

Voilà presque deux mois que nous avons évoqué un certain "plan leucose" envisagé par l'Etat pour résoudre la crise qui secoue la filière bovine. Depuis, rien. La préfecture doit plancher sur le sujet, mais l'arrivée d'un nouveau préfet pourrait bien retarder encore les prises de décisions. En attendant, certains éleveurs s'impatientent. Ce mardi 30 juillet 2019, en pleine crise entre les producteurs et la DAAF sur le terrain des Lauret à la Plaine des Cafres, le maire du Tampon a remis la question de ce plan leucose sur la table. Alors, poudre aux yeux ou vraie promesse ?

Un incendie dans une maison de la Confiance à Saint-Benoît a provoqué la mort de quatre personnes, dont deux enfants, ce vendredi 2 août 2019. Le sinistre, dont l'origine est pour le moment inconnue, a éclaté vers 4 heures du matin. Une mère de famille de 44 ans, ses deux fils de 4 et 8 ans, et leur grand-mère de 70 ans ont trouvé la mort dans cet incendie.

www.ipreunion.com