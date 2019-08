Publié il y a 31 minutes / Actualisé le Vendredi 02 Août à 18H32

On s'est tous déjà fait avoir, le téléphone sonne et machinalement, on répond. Et là, c'est le début de la galère. Un super commercial au débit super rapide vous vend des fenêtres, une assurance, des tapis... et parfois, quand vous cherchez à couper court à la conversation, la personne au bout du fil s'agace, et souvent, ces démarcheurs téléphoniques vous rappellent encore et encore. La purge ! Mais c'est peut-être bientôt fini ! L'autorité de régulation des communications électronique et des postes (Arcep) vient d'interdire aux call-centers étrangers d'utiliser des numéros français. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

