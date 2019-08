BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 4 août 2019



- Vous prendrez bien une petite bière... artisanale

- Les démarcheurs téléphoniques étrangers ne peuvent plus utiliser de numéro français

- Sainte-Marie, volcan, fast-food, leucose bovine, drame à Saint-Benoît

- Profession: chasseur d'icebergs au Canada

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps et un peu de vent

Vous prendrez bien une petite bière... artisanale

Depuis quelques années, l'historique bière Dodo doit faire face à l'arrivée de nouvelles concurrentes sur le marché de la bière : celles qui sont produites en brasseries artisanales. Si la star des Brasseries Bourbon, propriété de Heineken, n'a pas à craindre pour sa première place dans le coeur des Réunionnais, une nouvelle clientèle est tout de même en train de se créer. Et cette dernière est demandeuse de bières peut-être un peu plus recherchées. Mais avant de faire un petit tour des brasseries péi, il reste indispensable de rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors pas trop de folie une fois cet article terminé !

Les démarcheurs téléphoniques étrangers ne peuvent plus utiliser de numéro français

On s'est tous déjà fait avoir, le téléphone sonne et machinalement, on répond. Et là, c'est le début de la galère. Un super commercial au débit super rapide vous vend des fenêtres, une assurance, des tapis... et parfois, quand vous cherchez à couper court à la conversation, la personne au bout du fil s'agace, et souvent, ces démarcheurs téléphoniques vous rappellent encore et encore. La purge ! Mais c'est peut-être bientôt fini ! L'autorité de régulation des communications électronique et des postes (Arcep) vient d'interdire aux call-centers étrangers d'utiliser des numéros français.

Sainte-Marie, volcan, fast-food, leucose bovine, drame à Saint-Benoît

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 29 juillet : Sainte-Marie: cafouillage autour du déménagement des commerçants sur le sentier littoral

- Mardi 30 juillet : Piton de la Fournaise: toutes les images de la troisième (et courte) éruption

- Mercredi 31 juillet : Des fast-foods ouverts 24h/24 le week-end : la fièvre malbouffe grignote La Réunion

- Jeudi 1er août : Leucose bovine : le plan d'éradication la pas par lé o...

- Vendredi 2 août : Saint-Benoît : quatre personnes, dont deux enfants, tuées dans un incendie

Du prince au croque-mort, les automobilistes norvégiens carburent à l'électrique

Sauver la planète... jusque dans l'au-delà ? Les voitures électriques ont tant la cote en Norvège qu'une entreprise de pompes funèbres s'y est mise à son tour et propose de rejoindre son ultime demeure dans un élégant corbillard "propre", tel un testament écologique adressé aux vivants.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du beau temps et un peu de vent

Pour ce dimanche 4 août 2019, Matante Rosina a vu dans le fond de son pilon que le temps sera beau même s'il y aura juste un peu de vent. Du coup elle a décidé d'aller pique-niquer. Et chez vous il fait quel temps ?