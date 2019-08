"Top most 10", ça vous dit quelque chose ? Nous non plus, jamais entendu parler. Pourtant, c'est bien ce site qui agite la sphère politique réunionnaise ce dimanche 4 août 2019. Le site inconnu au bataillon a sorti " le classement des 10 personnes les plus riches à La Réunion en 2019 et leur valeur nette ". Un classement bourré de fausses informations.

C’est la sénatrice Nassimah Dindar qui tire le signal d’alarme sur les réseaux sociaux " attention fake news qui circule sur les réseaux sociaux " écrit-elle.

Et effectivement, il suffit d’un coup d’oeil pour se rendre compte que ce site est bidon. Totalement bidon. Les montants des patrimoines des femmes et hommes politiques sont donnés en dollars et à aucun moment sourcés. Des chiffres sortis d’on ne sait où, surtout que depuis 2013, il est possible de consulter les déclarations des parlementaires et autres élus sur le site de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. La plupart du temps, ces déclarations disponibles remontent à quelques temps. Les mises à jour pour 2019 ne sortiront que dans plusieurs mois donc Top most 10 qui publie "les valeurs nettes" de ces personnalités sur l'année 2019, ça suscite des interrogations.

Fausses infos, oublis et inexactitudes

De plus, les petites biographie sous chaque personne qui apparaît dans le classement de "Top most 10" ne sont pas à jour. Les auteurs du classement oublient d’écrire qu’Éricka Bareigts est députée, qu’Huguette Bello a été maire de Saint-Paul, que Thierry Robert n’est plus l’édile de Saint-Leu, que Michel Vergoz est encore le maire de Sainte-Rose, la biographie de Michel Fontaine, le maire de Saint-Pierre est totalement erronée, celle de Nassimah Dindar est incompréhensible, Didier Robert n’est plus membre du Parti Républicain... La seule biographie exacte (mais non exhaustive) est celle de Jean Hugues Ratenon : "Il est un homme politique français représentant Rézistans Égalité 974. Il a été élu à l’Assemblée nationale française le 18 juin 2017, représentant le département de la Réunion. ".

La classe politique en prend pour son grade, gauche, droite, centre, aucun parti n’est épargné. Ce classement improbable où Didier Robert tient la dragée haute aux autres personnalités politiques citées avec un patrimoine estimé à 17 millions de dollars, suivi par Nassimah Dindar avec 13,5 millions et Michel Fontaine avec 11,5 millions est bidon.

Un site truffé de fake news

Sur ce site "Top most 10" dont une majorité des articles sont écrits en anglais, on peut retrouver toute sorte de classements "les 10 entreprises où les Philippins rêveraient de travailler", "les 10 politiciens les plus riches du Lesotho en 2019","les 10 meilleures écoles élémentaires à Porto Rico en 2019 ". Un mélange de genre avec des informations toutes aussi fausses les unes que les autres.

La plupart des articles en français concernent des départements ou territoires français ou des pays francophones. La plupart du temps, c’est la richesse des personnalités politiques qui est au coeur des articles.

La vraie question est : qui est derrière tout cela ? Mystère et boule de gomme... Mais à quelques mois d'échéances électorales cruciales, on peut, raisonnablement se dire qu'il peut s'agir d'une manipulation (gros doigts) de l'opinion publique...

"Top most 10" est un site spécialisé dans la fausse information, comme des milliers de sites du genre qui pullulent sur la toile. Attention aux sites sur lesquels vous vous informez, car à l'exemple, de ce site, les informations ne sont pas toujours vraies.

fh/www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com