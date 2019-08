La photographie est entrée dans sa vie de manière fortuite, inopinée. Mais le hasard fait bien les choses, Rodolphe Adam est tombée sous le charme de l'image. Ce Réunionnais installé en Métropole depuis plus de huit ans n'a jamais autant aimé son île que depuis qu'il la prend en photo. Par la force des choses, à travers ses photos, il est devenu un ambassadeur de l'île intense dans la région où il vit.

Pas de hasard

Le surnom qu’on lui avait donné à Dos d’Âne quand il était marmaille sonnait comme une prédiction "Ticoff". Avec le temps, c’est resté, avec sa passion, ça a évolué, dans le milieu, Rodolphe Adam se fait appeler "Le Ticoff à Z’images", une petite boîte à images.

Sa rencontre avec la photo date de fin 2012. Il vit déjà en Métropole, sa belle-sœur ramène un appareil reflex pour immortaliser son voyage. Rodolphe est chargé de prendre des photos souvenir et il y prend goût "ça m’a plu, j’ai tout de suite cherché à me perfectionner, beaucoup de lecture, de tests…" commente-t-il.

Le déclic de l'appareil photo fait aussi remonter des souvenirs d’enfance "mon père faisait de l’argentique quand j’étais gamin, il adorait nous prendre en photo et j’aimais beaucoup le regarder. J’ai baigné dedans sans pour autant m’y mettre, le fait d’avoir un appareil entre les mains a fait remonter des sensations, des émotions." raconte-t-il avec nostalgie.

La Réunion plus belle que jamais

Rodolphe s’exerce en Métropole mais c’est en revenant en vacances à La Réunion que sa nouvelle passion prend tout son sens "avant la photo, je ne me rendais pas compte que La Réunion était aussi belle. Je ressens un attachement encore plus profond à mon île. Ces photos c’est aussi un lien concret avec La Réunion, quand je rentre en Métropole, c’est mon moyen de rester en contact avec mon île" explique-t-il, ému.

Dans son perfectionnement, Rodolphe s’est cherché, alternant entre paysages, portrait, macro, animalier. Puis il a trouvé son truc "mes thèmes de prédilection, ce sont surtout les paysages notamment les levers et couchers de soleil, les lumières sont magnifiques."

Cela lui rappelle la photo qui l’a le plus marqué "c’était en juin 2015, j’étais revenu à La Réunion pour la naissance de mon fils, nous étions en famille dans un gîte à Salazie. Avec mon cousin, nous sommes allés à la Mare à Martin, j’ai vu le soleil se lever sur le toit de La Réunion. Un moment inoubliable !"

Les émotions que Ticoff ressent dans ces moments-là sont difficiles descriptibles mais il sait ce qui le motive " le but pour moi, c’est qu’en voyant mes photos, les gens puissent ressentir l’intensité que j’ai ressentie en prenant ces photos, que ça aille droit au cœur ".

L'ambassadeur de l'île intense à travers des expositions

Aujourd’hui, Ticoff expose ses photos dans un petit musée en Seine et Marne "j’ai rencontré des retraités passionnés de photo qui ont créé un petit club. Grâce à mes photos, je leur fais découvrir La Réunion, ils trouvent que notre île est magnifique. Il y a un vrai échange artistique entre nous, grâce à eux, j’ai appris comment imprimer mes photos, trouver les bons cadres, les mettre en valeur et ça change tout ! Le papier rend la photo deux fois plus vivante."

Ces amis du club l’ont poussé à exposer, ces photos de La Réunion font toujours leur petit effet. Avec elles, Rodolphe Adam a toujours un peu de morceau de La Réunion près de lui "ces photos de La Réunion, quand je suis en Métropole, dans le froid, qu’il fait -3 degrés, elles me réchauffent le cœur et le corps et me rappelle à quel point mon île est incroyable." finit-il.

fh/www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com