BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 5 août 2019



- L'agriculture bio, encore très chère, n'est pas accessible à tout le monde

- " Kisa Nou Lé ", le film qui raconte l'histoire de La Réunion

- Le Port : fête commerciale et circulation modifiée

- Fusillades aux États-Unis

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps mais quelques averses sur les hauteurs de l'Ouest

L'agriculture bio, encore très chère, n'est pas accessible à tout le monde

Les produits bio ont le vent en poupe. A La Réunion, ils commencent à se faire une vraie place dans nos assiettes, via notamment les circuits courts qui consistent à aller chercher son petit panier de légumes directement apporté par le producteur. Mais leur prix n'est pas toujours abordable... en tout cas les produits bios sont pour l'instant réservés à une petite catégorie de la population. Alors pourquoi le bio est-il aussi cher ? Coût de production, rareté sur le marché, début de la transition à La Réunion... on vous explique tout.

" Kisa Nou Lé ", le film qui raconte l'histoire de La Réunion

Le 31 août 2019 sort le film Kisa Nou Lé. Sébastien Clain raconte dans sa production, disponible gratuitement en ligne, l'Histoire de La Réunion bien souvent absente des livres.

Le Port : fête commerciale et circulation modifiée

Les journées commerciales du Port commencent ce lundi 5 août 2019. Jusqu'au jeudi 15 août plusieurs dizaines d'exposants proposeront au public de faire de bonnes affaires. Des animations sont également prévues. Des concerts de Missty, Zeko, d"Abdoul et Junior et des karaokés sont notamment prévues. Pour permettre le bon déroulement de cette manifestation organisée par l'association des commerçants du Port (ACP) et la commune portoise, la circulation est temporairement modifiée.

Moins de 24 heures après le Texas, une autre fusillade dans l'Ohio fait neuf morts

Neuf personnes ont été tuées au cours d'une fusillade dans la nuit de samedi à dimanche à Dayton dans l'Ohio (nord-ouest des Etats-Unis), a annoncé la police, moins de 24 heures après une autre fusillade au Texas (sud) qui a fait 20 morts.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps et quelques averses sur les hauteurs de l'Ouest

Ce lundi 5 août Matante Rosina profite du beau temps pour rendre visite à son neveu Ti Paulo aux Colimaçons. Avant de partir elle n'oubliera pas son parapluie car quelques averses sont à prévoir la-bas. Dans le reste de l'île, c'est le soleil qui dominera. Et vous avec ou sans votre veste ?