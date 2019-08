Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Cet hiver austral est bien plus chaud que la normale, annonce Météo France. Le mois de juillet 2019 est le deuxième plus chaud des 50 dernières années, après le mois de juillet 2017. Les derniers jours, malgré quelques matinées un peu fraîches, ont été particulièrement chaudes avec des records de températures. Le premier semestre 2019, lui, est le plus chaud jamais enregistré, devant les années 2017 et 2011. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

