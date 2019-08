Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, a présenté ce lundi 5 août 2019 à La Seyne-sur-Mer (Var) la charte d'engagement "Une plage sans déchet plastique, pour des communes littorales éco-exemplaires". Ce document fixe des critères d'engagement concrets et communs à chacune des villes signataires. La charte a été rédigée dans le cadredu plan biodiversité et de la feuille de route pour une économie circulaire mis en place par le gouvernement. Pour rappel, 80% des déchets marins proviennent de la terre et 75% d'entre eux sont des déchets plastiques (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

