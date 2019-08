BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 6 août 2019



- Stériliser les animaux oui, encore faut-il en avoir les moyens

- Multiplexe de Pierrefonds: le Conseil d'Etat rejette la requête de Jean-Gaël Anda

- Le sonar de détection acoustique des requins testé à Saint-Leu

- Plus de 56 000 tonnes d'ordures ménagères récoltées en 2018

- La pa Météo France i di, sé zot i di - un soleil généreux sur toute l'île

Stériliser les animaux oui, encore faut-il en avoir les moyens

Lors de sa grève de la faim, le président de l'association de défense animale Milit'Activ'974 Francis Kubezyk a relancé la question des vétérinaires à La Réunion... Le militant martèle qu'il faut lancer une vraie campagne de stérilisation massive pour lutter contre l'errance des chiens et des chats sur l'île. Mais pour cela, il faut des moyens, et le nombre de dispensaires ne le permet pas pour l'instant. Dans certaines zones, les cabinets de vétérinaires se multiplient. Dans d'autres, notamment dans les hauts et les cirques, c'est le désert.

Multiplexe de Pierrefonds: le Conseil d'Etat rejette la requête de Jean-Gaël Anda

Nouveau rebondissement dans l'affaire du complexe cinématographique de Pierrefonds. La décision du Conseil d'Etat est tombée : Jean-Gaël Anda n'aura pas le droit d'intenter une action en justice au nom de la CIVIS. L'élu saint-pierrois, opposant politique du président de la Communauté intercommunale et mairie de Saint-Pierre, Michel Fontaine, a déjà essayé à plusieurs reprises de s'opposer à la cession d'un terrain à la société Ethève, pour la construction d'un multiplexe. Il reprochait à Michel Fontaine de ne pas avoir lancé d'appel à concurrence, et soupçonnait une entente à l'amiable entre lui et Yves Ethève, évoquant des liens d'amitié entre les deux hommes. Le Conseil d'Etat a tranché : il n'existe aucune preuve aux affirmations de Jean-Gaël Anda, et il n'y a pas eu de prise illégale d'intérêts.

Le sonar de détection acoustique des requins testé à Saint-Leu

Après Saint-Paul, le CRA (Centre de ressources et d'appui du risque requin) teste à Saint-Leu le sonar 3D SeapiX, un dispositif innovant servant à détecter les requins. Il s'agit de la deuxième phase de test de cet appareil expérimenté pour la première fois au monde.

Plus de 56 000 tonnes d'ordures ménagères récoltées en 2018

Comme chaque année, la Cinor publie le rapport détaillé de la prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. Les grandes lignes de ce rapport sont à retrouver ci-dessous.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un soleil généreux sur toute l'île

Un soleil généreux sur toute l'île avec quelques nuages, une journée agréable ce mardi 6 août 2019. Mais hiver austral oblige, Matante Rosina garde toujours une petite laine près d'elle, les températures ont été fraîches cette nuit et un petit vent souffle sur les régions sud et ouest, et chez vous, quel temps fait-il ?