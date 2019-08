Le label Plant'Péi fondé par l'association UHPR (Union des horticulteurs et pépiniéristes de La Réunion), sera présent à la 24ème édition de Flore et Hall, qui se déroule du 7 au 11 août 2019. L'occasion pour le label de présenter le savoir-faire de ses horticulteurs.

"Le label Plant'Péi fondé par l’association UHPR (Union des horticulteurs et pépiniéristes de La Réunion) est né du désir de mettre en avant les horticulteurs Réunionnais et les produits locaux issus de leurs cultures" explique le label dans un communiqué. Né il y a plus de 30 ans, ces horticuleurs cultivent un s"avoir-faire et une production adaptés aux multiples micro-climats de La Réunion, une production respectueuse de la marque Plant’Péi, la passion du métier, et la volonté de vous offrir ce qu'il y a de mieux" continue Plant'Péi.

Les différents horticulteurs labélisés seront présent à :



Saint Denis, le 6 août 2019 - Présentation du label :

> Valorisation des végétaux cultivés localement

"Le label promeut le développement social et économique des horticulteurs péi en valorisant les végétaux cultivés dans l’exploitation. Il permet de montrer un engagement de qualité, une culture responsable, des végétaux et des fleurs cultivées et adaptées à notre territoire, des plants fruités sains et des végétaux vigoureux et homogènes, une fraîcheur maîtrisée pour les fleurs coupées et une identification claire et précise des produits sur le marché"

Pour l’association UHPR : “Acheter des Plant'Péi, c'est maintenir et créer des emplois au niveau local.”

Évènement - Flore et Halle

Les végétaux et plantes péi seront présents lors du Flore et Halle au Port du mercredi 7 août au dimanche 11 août 2019.

