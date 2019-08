Publié il y a 8 minutes / Actualisé le Dimanche 04 Août à 19H48

Un soleil généreux sur toute l'île avec quelques nuages, une journée agréable ce mardi 6 août 2019. Mais hiver austral oblige, Matante Rosina garde toujours une petite laine près d'elle, les températures ont été fraîches cette nuit et un petit vent souffle sur les régions sud et ouest, et chez vous, quel temps fait-il ? (photo rb/www.ipreunion.com)

